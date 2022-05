Darwin Nunez, attaccante del Benfica classe 1999, è uno degli attaccanti più in voga in Europa. Tra le tante pretendenti, una è tornata in corsa negli ultimi giorni, il Newcastle.



I Magpies, riporta l'Equipe, avrebbero in mente di formalizzare una nuova offerta questo mercoledì, nonostante l'attaccante abbia già rifiutato la destinazione nei mesi scorsi. Il numero 9 è legato al Benfica con un contratto fino al 2025, e sul suo cartellino è presente una clausola rescissoria di 150 milioni.