D'Aversa, quattro giornate di squalifica. Un turno per Henry, tutte le decisioni

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo la 28esima giornate di Serie A. C'era molta attesa per la decisione riguardo all'ormai ex allenatore del Lecce, Roberto D'Aversa, reo di aver colpito con una testata l'attaccante del Verona, Thomas Henry, al termine del match perso dai salentini contro gli scaligeri.



ALLENATORI - SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

ED AMMENDA DI € 10.000,00

D'AVERSA Roberto (Lecce): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.



CALCIATORI SQUALIFICATI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED

AMMONIZIONE

HENRY Thomas (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PEREZ Patricio Nehuen (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDA Lameck (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DOIG Josh Thomas (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FAZZINI Jacopo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KASTANOS Grigoris (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SABELLI Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, tre fumogeni e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere, prima dell'inizio della gara, intonato un coro offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara.



Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SASSUOLO per avere, al 1° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.