Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.25, su Rai 1 - Carlo Conti presenta la 65edizione dei premi David di Donatello, in un’edizione speciale per celebrare il cinema italiano., ore 21.32, su Nove HD - Il meglio dello show di Maurizio Crozza, satira unica e inimitabile., ore 21.13, su Canale 20 HD - Un agente federale insegue un detenuto, ex agente della CIA, sospettato di due omicidi.alle 21.15, su Sky Atlantic HD - Episodi 7 e 8 per la serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi che ha conquistato tutti., alle 13.45, su Sky Sport Serie A - Sei scudetti e tre Coppe dei Campioni per un’icona del calcio italiano., alle 21.15, su Sky Cinema Due - Oscar e Golden Globe a Olivia Colman, protagonista nel film che vede due cortigiane, Emma Stone e Rachel Weisz, contendersi le attenzioni della regina.su Netflix - Dopo che l’errore di un controllore di volo provoca un disastro aereo, un uomo che ha perso la moglie e la figlia nell’incidente esige risposte dal responsabile., su RaiPlay - Bradley Cooper è un brillante chef che ha distrutto la sua carriera a causa della droga. Ora è pronto a tutto per riscattarsi.su PrimeVideo - Carlo Verdone e Antonio Albanese sono un investigatore privato squattrinato e un attore di teatro in declino. Il loro incontro scatenerà imprevisti a non finire.