Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 23.20, su LA7 - Musical onirico, ricco di colori, con Evan Rachel Wood e Jim Sturgess che recitano su 33 canzoni dei Beatles. Un viaggio negli anni ’60., ore 21.35, sul Nove - Mel Gibson ci porta in un piccolo villaggio Maya dello Yucatan, intorno al XVI secolo. Crudo e violento, in Italia inizialmente è consigliato per tutti, poi, dall’11 gennaio 2007 viene vietato ai minori di 14 anni.ore 21.10, su Rai Movie - Sempre Mel Gibson, ma questa volta davanti la cinepresa e non dietro: interpretando Benjamin Martin, Gibson ci porta nella Carolina del Sud nel 1776, agli albori della Guerra d’indipendenza americana., ore 21.26, su Italia 1 - L’allegria dei Troll contro la tristezza dei Bergen, in questo film d’animazione targato Dreamworks, con la voce di Elisa e Alessio Bernabei., ore 20.55, su Sky Sport footballi- La finale di Coppa dei Campioni del 1989, con i rossoneri di Sacchi che annientano la Steaua con un perentorio 4-0., ore 21.15, su Sky Cinema Collection - Nel canale dedicato a Quentin Tarantino, ecco il capolavoro con Uma Thurman, killer professionista, che subisce un agguato ordito da Bill nel giorno del suo matrimonio., ore 21.15, su Sky Cinema Uno - Terzo capitolo della saga con Will Smith e Tommy Lee Jones, con l’agente J che torna indietro nel tempo per salvare la vita di K., su Netflix - Gigi Proietti, Enrico Montesano, la passione per le corse dei cavalli e l’istinto che non premia mai il conto in banca. Anzi…, RaiPlay - Il racconto del primo mondiale di calcio per pazienti psichiatrici, contro i pregiudizi che circondano chi soffre di disagio mentale., su Prime Video - Kate Upton e Alexandra Daddario sono due single in cerca di pace. Ma un uragano cambia tutto…, su Disney+ - Semola, Anacaleto e il fantastico Mago Merlino in uno dei classici più amati della Disney.