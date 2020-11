Al sito della UEFA ha parlato il centrocampista della Real Sociedad David Silva. Tra gli argomenti affrontati anche la scelta di tornare in Spagna invece di andare alla Lazio: "Ho parlato con la mia famiglia e abbiamo deciso di venire qui, è il Paese in cui sono nato. Sapevo che alla Real mi sarei sentito a casa".



TALENTO - "Lo conservi, ma con gli anni maturi. Ho migliorato i movimenti con la palla e senza, a leggere meglio la partita e a gestire i tempi di gioco. Sembra facile ma non è così: la tua testa pensa a mille cose e devi essere bravo a prendere le decisioni giuste a seconda dell'andamento delle partite".