Il Marsiglia non riscatta Onana: il giocatore ha proposte dalla Serie A

La partita di domenica scorsa contro il Le Havre è stata l'ultima dicon il Marsiglia. Preso a gennaio dal Besiktas,arrivato a un passo dalla qualificazione in Europa; e ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Da quando è arrivato ha saltato solo tre partite per un problema muscolare, per il resto le ha giocate tutte - da titolare o subentrato - trovando anche un gol, decisivo per il pareggio contro il Tolosa un mese fa.

- Onana a gennaio si è trasferito al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, ma nonostante la buona stagione il club francese ha deciso di non esercitare l'opzione per prenderlo a titolo definitivo., l'agente Rafaela Pimenta è al lavoro e si sta guardando intorno per trovare la soluzione migliore al ragazzo, che con il club turco ha un contratto in scadenza nel 2027.

- Onana quindi lascerà Marsiglia ma nella testa rimarrà impressa per sempre quella nottata di follia tra domenica 19 e lunedì 20 maggio: il giocatore stava tornando dalla trasferta di Le Havre. A quel punto i giocatori sono riusciti ad accelerare e scappare. Indagini in corso, la società è in contatto con le autorità competenti e Moumbagna e Onana ancora sotto choc; il futuro del centrocampista però non è legato a questo episodio: l'addio all'OM non dipende da questo spavento, Onana in Francia si è trovato bene ma ora è arrivato il momento di cambiare aria. Nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A.