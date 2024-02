Davide Lippi a CM: 'Allegri e mio padre amici, la differenza è la Champions. Chiellini alla Juve...'

Davide Lippi, noto agente e figlio del ct Campione del Mondo nel 2006 con l’Italia, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Tra i temi toccati anche il docufilm che uscirà il 26 febbraio, "Adesso vinco io", incentrato sulla figura dello storico allenatore della Juve, Marcello Lippi. "Come nasce l'idea? Quando uno è un personaggio di questa portata e finisce la carriera va abbastanza da sè che ci sono non solo le idee ma tante realtà che ti cercano ed è anche piacevole e divertente farlo. Per lui e per noi è stato emozionante, è un film molto bello".