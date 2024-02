Carrera al BN: 'Conte farebbe comodo. Tra Allegri e Lippi la differenza è questa'

Massimo, ex difensore della Juventus e collaboratore di Antonio Conte sulla panchina bianconera, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a IlBianconero.com. Carrera, ha confrontato la prima Juve vincente di Conte a quella attuale, spiegando anche perché Massimiliano Allegri, nonostante i tanti anni e trofei vinti, divide la tifoseria a differenza di altri tecnici del passato come Marcello Lippi, che lui stesso ha avuto come allenatore.La prima Juventus di Conte recuperò punti in classifica e vinse, i bianconeri possono ripetersi?"Situazione diversa perché quella attuale è una squadra non rodata come era la nostra, con ragazzi meno abituati a questo tipo di partite."