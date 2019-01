Davide Lippi, uno dei più importanti agenti del panorama italiano e figlio dell'ex ct della Nazionale Marcello, ha concesso un'intervista a Il Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche di mercato. Chi ha fatto il colpo di questo primo scorcio di 2019? "Il Milan con Paquetà. Lo proponevo in prestito gratuito quando giocava nell'Under 20, nessuno lo ha preso. Lavorando in Italia, può diventare una grande mezzala sinistra, alla Hamsik".



Sul futuro del padre: "A fine gennaio, dopo la Coppa d'Asia con la Cina, si prenderà una bella vacanza. Ma vuole continuare ad allenare e allenerà, magari una nazionale, un bel progetto all'estero. In Italia sicuramente no, lo sottolineo tre volte".



Su Calciopoli: "Non me la sono dimenticata, mi ha fatto molto male. Ho dovuto attendere tutti i gradi della giustizia ordinaria per uscirne pulito e alla fine la sentenza è arrivata e, con essa, la voglia di ripartire da zero".