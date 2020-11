Al GF Vip è andato in scena un confronto diretto fra l'ex-calciatore Stefano Bettarini e una delle sue tante ex, Dayane Mello, anche lei concorrente del reality. I due si erano messi insieme ai tempi della partecipazione della modella all'Isola dei Famosi in cui l'ex-terzino faceva l'inviato sull'isola di Alessia Marcuzzi.



Durante l'ultima puntata la Mello ha tagliato corto: "È stata solo una scop..." scatenando però la replica di Bettarini: "All'Isola voleva farmi la festa, e a me non dispiaceva la cosa. Se le ho detto lei che è stata una scop*** e via allora va bene perché se poi lo dice un uomo… Le sue parole si commentano da sole".



A calcare la mano è poi arrivata dalle pagine di Chi anche la fidanzata attuale di Bettarini, Nicoletta Larini, che ha svelato: "Si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras”.



Ecco nella nostra gallery le foto delle due bellissime protagoniste di questa vicenda che, nonostante la pace in diretta tv, sicuramente avrà altri strascichi.