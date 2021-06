Dazn ha preso i diritti della Serie A, ampliando un pacchetto che già predeva eventi sportivi nazionali e internazionali, non solo di calcio, e tanti contenuti extra, come documentari, interviste e speciali. Dal primo luglio tutte le 10 partite della Serie A (7 in esclusiva) LaLiga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, Mls, i canali ufficiali di Inter e Milan, il motomondiale, le Darts, la NFL e tanto altro, per 29,99 euro al mese con un unico abbonamento.



Peri nuovi clienti che invece si abboneranno dal primo al 28 luglio è prevista un'offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Nel pacchetto ci sono anche i canali Eurosport 1 e 2, che trasmetteranno tutti gli eventi delle Olimpiadi.