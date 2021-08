per utenti e tifosi aggrappati a connessioni wifi, smart tv, box e webservices per provare a godersi da casa lo spettacolo che il calcio sa offrire. Inutile sottolineare che qualcosa non è andato per il verso giusto, anzi, tante,con gli hashtag #Dazn #Dazndown e #Daznout che sono entrati e rimasti in tendenza raccimolando in media più di 30mila interazioni a testa.​"Tutte le innovazioni portano anche a piccoli problemi, l’importante è che siano superabili.Il calcio sta mostrando che sono obsolete e che vanno cambiate". Così il presidente della Lazio Claudio, intervistato ieri, ha confermato come la possibilità che i problemi ci fossero sia stata presa in considerazione dalla Lega al momento dell'assegnazione e che il dato importante è che questi siano superabili.Cresce però sempre più l'ansia in vista del primo grande big match stagionale che alla terza giornata, dopo la sosta e con tutto il paese ormai rientrato dalle ferie, possa causare problemi ancora più gravi rispetto a quelli "a macchia di leopardo" registrati oggi. Sì perché se i disservizi di questi due giorni sono legati soprattutto alleIl web, come sempre si divide fra chi è riuscito a vedere bene sia Inter-Genoa che Udinese-Juventus (le due partite con maggiori difficoltà) e chi, invece, ha riscontrato problemi che hanno portato sia alla diminuzione della qualità dell'immagine e in alcuni casi fino all'interruzione del servizio.