Il cambio di rotta di Dazn sulla doppia utenza non muove la Lega Serie A che per ora tace. Secondo Repubblica, tuttavia, molti club stanno avallando questa strategia convinti che possa ridurre la svalutazione del prodotto, che sarebbe quindi così venduto a un prezzo di fatto più alto. Lo scontento però cresce fra i tifosi e il rischio di avere sempre meno persone disposte a pagare per vedere le partite è alto.