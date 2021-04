Dazn risarcisce. Dopo il blackout della scorsa domenica, che ha reso impossibile la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio tramite l'app, la piattaforma di streaming ha comunicato ufficialmente la procedura per il rimborso.



Tramite una mail indirizzata a tutti gli abbonati, infatti, Dazn si è scusata per il disservizio del week-end passato, offrendo un mese di accesso all'app senza ulteriori costi aggiuntivi. "Se desideri beneficiare di questa opportunità - spiega Dazn - accedi a questa pagina https://cloud.in.dazn.com/meseDAZN e inserisci l'indirizzo e-mail associato al tuo account DAZN entro il 31 Maggio 2021. Entro 48 ore dalla registrazione su https://cloud.in.dazn.com/meseDAZN riceverai un'e-mail con le istruzioni per attivare il mese gratis che potrà essere attivato entro il 30 Giugno 2021. Se non dovessi ricevere questa email con le istruzioni, o dovessi riscontrare problemi tecnici, puoi rivolgerti al servizio clienti. Al termine del mese gratuito, il tuo abbonamento continuerà alle condizioni in vigore, salvo disdetta. Se hai già un codice promozionale o una carta prepagata attualmente attivi sul tuo account DAZN, l'adesione a questa iniziativa aggiungerà un ulteriore mese al termine del periodo di fatturazione corrente. Ricorda che puoi accedere qui per gestire il tuo account in qualsiasi momento".