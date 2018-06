Una rivoluzione a 360 grandi. Perform è sbarcato nel mercato italiano dei diritti tv con un'offerta vantaggiosa destinata a cambiare le abitudini degli italiani. Perform attraverso la piattaforma DAZN, che si legge DA-ZON, permetterà agli utenti di vedere quando vogliono e dove vogliono in esclusiva 114 partite a stagione – 3 per giornata - della Serie A, oltre gli highlights degli altri 7 match di campionato, fino a giugno 2021. Su DAZN saranno visibili in esclusiva assoluta, per i prossimi tre anni, alcune delle migliori partite della Serie A: l’anticipo delle 20.30 del sabato sera, il lunch-time della domenica alle 12.30 e una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. (Lo scenario potrebbe cambiare, ci sono trattative tra Perform e Sky sulla ritrasmissione per evitare due abbonamenti ai telespettatori).



DOVE VEDERE I MATCH - Tutte le partite delle quali DAZN ha ottenuto i diritti saranno fruibili sia in diretta che on demand, su un’ampia gamma di device, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco come Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 3. Sarà possibile connettere fino a 6 dispositivi e guardare due dispositivi alla volta.



SOLO 9,90 EURO - “Il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare DAZN in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva” ha commentato James Rushton, CEO di DAZN. “DAZN nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a costi accessibili". Il costo è l'aspetto vantaggioso di DAZN: dopo il primo mese gratuito, ogni utente-tifoso che vuole sottoscrivere un abbonamento deve pagare solo 9,99 € al mese con la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento. Oltre alle 114 partite di Serie DAZN è al lavoro per arricchire il suo pacchetto con altri eventi sportivi, non solo calcistici. Entro un mese sarà tutto più chiaro: la rivoluzione è solo all'inizio.