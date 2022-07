Dopo l'annuncio come allenatore del Dc United, sono arrivate anche le prime parole di Wayne Rooney: "Ho visto alcuni articoli in Inghilterra secondo i quali la mia scelta di venire qui è un passo indietro per la mia carriera. Per me questo è irrispettoso nei confronti dell'MLS. Da giocare ero arrivato al top e potevo scegliere dove andare, da allenatore sono solo all'inizio di questa esperienza".



DC UNITED - "E' la miglior scelta che potessi fare in MLS. Una sfida emozionante che mi farà crescere. Sono ambizioso, voglio ottenere successi qui e crescere come tecnico".