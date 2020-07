Gianni De Biasi è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico dell'Azerbaigian: "Ho accettato questa sfida con la nazionale azera per provare a rimettermi in pista e fare cose diverse dall'allenare una squadra di Serie A. Quest'anno mi avevano cercato, ma non me la sono sentita. Mi hanno sorpreso molto Baku e l'Azerbaijan come Paese, non lo conoscevo e all'inizio non mi aspettavo tanto, invece hanno grandissime strutture e la forza del petrolio".



Sempre ai microfoni di Radio24, De Biasi ha parlato anche della Serie A: "Pioli ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e una persona equilibrata, il Milan si mangerà le mani tra qualche mese, non sempre chi arriva può far meglio di chi c'era. Aveva trovato le corde giuste coi giocatori".