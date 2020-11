Joséera stato abbastanza chiaro:. E forse, per quanto dimostrato fino a ora, è stato troppo buono. Nel senso che non solo in Inghilterra, ma anche in Italia, Stati Uniti e ora in Olanda, come ct, ha sbagliato e sta continuando a sbagliare.Dopo i flop con(che col Tataera la squadra più spettacolare dellae tra le più belle del), ha scelto di raccogliere l'eredità di Ronaldsulla panchina dell'. Ecco, il suo è il peggior inizio di sempre per un ct oranje: tutti avevano vinto almeno una delle prime 4 partite. Tutti, tranne l'ex Inter. Una sconfitta e tre pareggi. Urge la svolta. Per l'Olanda. Ma anche, e soprattutto, per sé stesso.L'inizio era stato super, con 4 titoli in Olanda con l'più una Supercoppa olandese. Poi, il buio:lo sceglie per l'e porta a casa 5 vittorie in 14 gare. 7 invece le sconfitte. Che lo portarono all'esonero. Dopo i nerazzurri, il: 5 partite, 4 sconfitte, una vittoria, 2 gol fatti, 8 quelli subiti. Infine,: due trofei minori, 55 partite, 31 vittorie, 5 pareggi, 19 sconfitte. Comprese I 4 ko consecutivi di inizio 2020, che hanno portato all'addio. In Georgia, più che i risultati, non apprezzavano il suo stile di gioco: così diverso rispetto a quello del Tata che non è andato giù tanto ai dirigenti quanti a giocatori e tifosi. Ora l'Olanda. Che conferma ciò che non andava confermato.