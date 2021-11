Kevin De Bruyne, leader tecnico del Manchester City, parla di José Mourinho, suo allenatore ai tempi del Chelsea, a nieuwsblad.be: “Non ho mai parlato con Mourinho del motivo per il quale non fossi utilizzato stabilmente. Mi sono allenato duramente, ho fatto vedere buone cose. Quando ho capito che non sarei più sceso in campo ho allentato un po' la presa negli allenamenti, poi ho imparato a comportarmi in maniera diversa. Non vedevo una via di uscita da questa situazione. Volevo soltanto andarmene. Ma non odio Mourinho, non sono un ragazzino. Semplicemente non ha funzionato”.