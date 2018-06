Barcellona? Non ora, questo sembra dire il centrocampista dell'Ajax Frenkie de Jong nelle dichiarazioni riportate da Sport: "In questo momento le cose non sono così avanzate da preoccuparmi. Il mio agente in contatto con il Barça? Io non lo so, chiedete a lui. Overmars ha detto che non posso lasciare l'Ajax, quindi non c'è possibilità di dibattito. All'Ajax l'anno prossimo? Non si può mai dire con certezza, ma sembra proprio che l'anno prossimo giocherò ancora all'Ajax".