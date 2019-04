I festeggiamenti in casa Ajax dopo la vittoria contro la Juventus sono proseguiti a lungo nel corso della notte torinese. Fra i più attivi c'è stato il centrocampista, classe '97 Frenkie de Jong.



Promesso sposo del Barcellona, de Jong si è però subito riunito a fine gara alla sua compagna Mikky Kiemeney per festeggiare il suo 21esimo compleanno.



Una foto pubblicata immediatamente dopo la gara vinta con i due in divisa da gara immersi in un lungo bacio. Festeggiamenti doppi per de Jong e per la bellissima Mikky che vi mostriamo nella nostra gallery.