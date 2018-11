Mundo Deportivo riporta le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dal centrocampista classe '97 dell'Ajax Frenkie de Jong, giocatore finito nel mirino anche del Barcellona: "Cerco spesso su Youtube i video di Xavi, Iniesta e Messi e guardando le loro partite ho cercato di prendere spunto per il mio gioco. Mi piacerebbe ovviamente giocare in un grande club in futuro, ma è difficile scegliere quale. Mi piace l'Inter (ride, ndr), mentre non giocherei nel Milan di oggi perchè non gioca bene ed è nel caos a livello societario".