Un tempo, senza strafare. Charles de Ketelaere ha giocato 45' minuti dell'amichevole tra il Club Brugge e l'Utrecht, con poca intensità, non prendendosi rischi. L'offerta del Milan è sul tavolo, ma nonostante il possibile trasferimento è stato schierato regolarmente come punta accanto a Lang, nel 3-5-2 disegnato da Carl Hoefkens. Il match, sbloccato da Lang servito da un grande colpo di tacco di Nusa, ha i ritmi della sfida amichevole, il desiderio rossonero si fa vedere per la prima volta al 19', con un destro deviato, che non crea problemi da Barkas. Un minuto più tardi occupa l'area di rigore su cross dalla sinistra di Meijer, costringendo Viergever all'autogol. L'occasione migliore capita al 24' quando, su cross basso dalla sinistra, colpisce da due passi, trovando la risposta di Barkas. Per il resto tanto movimento e un paio di buone sponde, sempre risparmiandosi.



OFFERTA E ATTESA - Al momento il Milan non ha ricevuto una risposta all'offerta che, tra parte fissa e bonus, si aggira sui 30 milioni (27+3). Il Club Brugge ha sondato la volontà delle eventuali contropartite Roback e Jungdal ma al momento non fondamentali per la riuscita dell’operazione. Se non dovesse arrivare la fumata bianca domenica CDK sarà in campo contro il Gent, per la prima partita stagionale, la Supercoppa di Belgio.