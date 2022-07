Nel corso della conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Valencia, Samu Castillejo è tornato sull’esperienza al Milan: "Chi mi conosce sa che ho sempre creduto in me. Quest'ultimo anno ci sono state altre cose, al di fuori dell'ambito sportivo, e alla fine il club (il Milan) che prende le decisioni. Io ho sempre lavorato, quando venivo chiamato in causa mi sono sempre fatto trovare pronto".