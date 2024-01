De Ketelaere all'Atalanta: cosa filtra sul riscatto e quanto può incassare il Milan

Bergamo è diventato il posto felice di Charles De Ketelaere. Lì ha ritrovato il sorriso. Lì ha iniziato a segnare e fare giocate come ai tempi del Bruges. L'Atalanta si gode un giocatore di talento, qualità, che al Milan aveva fatto fatica a esprimersi. Ora la musica è cambiata, nel 5-0 dell'Atalanta ieri al Frosinone c'è anche la sua firma con la settima rete stagionale (più cinque assist). Numeri decisamente migliori rispetto alla stagione rossonera doveva aveva fatto un solo passaggio decisivo senza mai segnare.



RINASCITA DE KETELAERE, ATALANTA SENZA DUBBI: VERSO IL RISCATTO DAL MILAN



IL NUOVO, VECCHIO CDK - Gasp lo schiera sulla trequarti e quando serve lo piazza anche in attacco con due uomini dietro a supporto. Lui inventa, conclude, rifinisce, tenta l'imbucata e la giocata a effetto. Sembra tornato il Charles del Bruges. Quello che incantò Paolo Maldini tanto da inseguirlo quasi un'estate intera prima di investire 35 milioni per portarlo a Milano. In estate è stata l'Atalanta a crederci, prendendolo in prestito per 3 milioni inserendo un diritto di riscatto fissato a 23. I nerazzurri sono soddisfatti delle prestazioni di De Ketelaere, e a oggi la possibilità del riscatto è quella più probabile.



