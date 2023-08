Futuro in bilico. Charles De Ketelaere non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione, il trasferimento all'Atalanta, che ha da giorni l'accordo con il Milan, a oggi è in forte in dubbio. Per capire cosa è successo bisogna fare un passo indietro: i due club raggiungono un punto d'intesa sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 di bonus ( cifra che permette ai rossoneri di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del belga, costato, nel 2022, 35 milioni di euro), il giocatore, gradito a Gasperini, apre all'addio al Milan, ma al momento di definire tutto iniziano i problemi, tutti di natura economica. Prima di tutto le commissioni, che gli agenti dell'ex Bruges chiedono l'Atalanta, poi l'ingaggio che CDK vorrebbe superiore a quello attuale, ovvero 2,2 milioni di euro netti, in caso di riscatto da parte dei bergamaschi.



LO SCENARIO - Da qui la frenata, che rischia di trasformarsi in stop. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la trattativa non è saltata ma al momento filtra grande pessimismo. Il Milan si aspettava di cedere De Ketelaere per abbassare il monte ingaggi e risparmiare circa 2,9 milioni di euro lordi, ora rischia di trovarselo sul groppone. Per Pioli non è una risorsa, se l'Atalanta dovesse alzare bandiera bianca Moncada e Furlani saranno costretti a trovargli una sistemazione entro l'1 settembre. Molto difficile infatti che il belga sia rossonero il prossimo anno.