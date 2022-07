Un messaggio d'addio girdato a mezzo megafono a tutto lo stadio? Probabilmente sì perché Charles De Ketelaere ieri non ha preso parte alla Supercoppa disputata e vinta dal Bruges e a fine partita in mezzo al campo ha fatto partire lui i cori per i suoi tifosi. Il Milan è atteso all'ultimo fondamentale rilancio che porterà ufficialmente il belga a dire addio.