Intervenuto in conferenza stampa in rappresentanza del Belgio Under 21, Charles De Ketelaere, trequartista del Milan, ha parlato così della stagione passata e della nazionale.



"Capitano? È stato un onore aver avuto questa possibilità. Se Vranckx dovesse tornare, penso che sarebbe di nuovo lui il capitano. Aster è stato anche capitano per la maggior parte della qualificazione, quindi penso che sia normale”.



LEAO LO ELOGIA SUI SOCIAL - “Non mi soffermo troppo sui social, in realtà. Era un buon momento della partita”.



TEORIA DEL KETCHUP - “Potrebbe essere vero, anche se non è perché segni una volta allora improvvisamente inizi a segnare a ruota. Diventa solo un po’ più facile”. (teoria del ketchup: All’inizio senza fare pressione non esce nulla, ma continuando ad agitare la bottiglia il ketchup, cioè i gol, comincia a scorrere, e alla fine se ne versa più di quanto desiderato. ndr)



OSSESSIONE GOL - "Mi piacerebbe aiutare la squadra con un gol o un assist, ma anche se non facessi nessuno dei sue sarei contento lo stesso se vinciamo e aiuto con la mia qualità".