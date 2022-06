, due nomi entrati da mesi in orbitae con l'arrivo della sessione estiva del mercato tornati sotto la luce dei riflettori. E dal Belgio arrivano nuovi segnali che confermano l'apertura delall'idea di privarsi di uno dei suoi gioielli o anche di entrambi nei prossimi mesi., che negli scorsi giorni hanno avut un primo contatto esplorativo con il Bruges:del club belga per il classe 2001, ma ci sono margini per limare questa cifra e l'intenzione è di provare il possibile per portare a Milano De Ketelaere, trequartista ma anche centravanti di manovra per allungare le scelte. Per Lang invece il discorso è diverso,. Il Bruges non intende opporsi alla sua partenza e ha anche abbassato la valutazione base a, il Milan ha preso tempo per riflettere al meglio su questa possibilità.e, in attesa di capire se i discorsi con il Milan o altri club porteranno alla separazione, ha deciso di anticipare il discorso relativo alla sostituzinoe dei suoi gioielli., un investimento importante per il Bruges () per un jolly offensivo: il classe '99 è un centravanti rapido e tecnico, capace di giostrare su tutto il fronte offensivo e agire anche da seconda punta o da esterno, preferibilmente partendo da sinistra. In sostanza, un giocatore in grado di prendere il posto sia di De Ketelaere sia di Lang. Il Bruges si è già messo in tasca il futuro, ora si attendono le mosse del Milan.