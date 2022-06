per consegnare a Stefano Pioli il sostituto, a livello numerico, di Franck Kessie ma anche un elemento in grado di elevare il tasso tecnico e le possibilità di scelta dal punto di vista tattico in mezzo al campo. Per l'acquisto del classe '97Una trattativa arrivata al traguardo e che il Milan confida di archiviare anche a livello di ufficialità entro la fine della prossima settimana, Lille permettendo., dopo una stagione conclusasi con un deludente decimo posto in Ligue 1 e. Il conflitto interno in essere tra il presidente in carica Olivier Letang e il fondo che controlla la società - Merlyn Partners - rischia di avere delle ripercussioni sui normali tempi tecnici di qualsiasi operazione di calciomercato, secondo quanto ha ricostruito L'Equipe nelle scorse ore.dei pezzi pregiati della squadra (oltre a Renato Sanches, sempre col Milan c'è in ballo la questione Botman) entro la fine di questo mese.- In casa rossonera si registra comunque una certa tranquillità circa la possibilità di concludere a stretto giro di posta la partita relativa a, che sarebbe il secondo colpo per la prossima stagione ad essere definito dopo quello a parametro zero che porta il nome di- data del raduno a Milanello dei campioni d'Italia -della rosa chiamata a competere per la difesa dello scudetto e per andare più avanti possibile in Champions League.