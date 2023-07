Per alcuni sembra passato un secolo, per altri magari solo un giorno, da quando durante il luglio 2022 il Milan ha iniziato a bussare insistentemente alla porta delper convincere il gioiellinoa venire a. A distanza di un anno, il giocatore è sul mercato dopo una stagione flop e di aspettative che non hanno soddisfatto i tifosi milanisti. Chi ha seguito i passi della trattativa per il belga, si ricorderàLe motivazioni di questo ritmo a rilento sono varie.- Su ammissione degli agenti del calciatore, per De Ketelaere un anno fa c’era la fila. Milan, West Ham, Newcastle, Arsenal, Barcellona e Leeds. Tutte e sei avevano combattuto alacremente per arrivare al ragazzo. Il Leeds in particolare aveva offerto 40 milioni, ma Charles preferì aspettare. La proposta economica del Milan al Brugge fu di gran lunga più bassa e non fu ascoltata.- La missione in Belgio ha rappresentato per il Milan un ostacolo enorme, tanto che. Poi, col nuovo incontro a, fu trovata, non senza fatica, la quadra per parlare di una cessione. Una battaglia vera e propria. A rassicurare il giocatore, le intenzioni del Milan che affermò di volervi puntare al 100%. È stata la mossa vincente dei rossoneri per superare la concorrenza. Se la si vede a distanza di un anno, come cambiano rapidamente le cose…- Il 2 agosto De Ketelaere è diventato un giocatore del Milan sulla base di, dopo un lungo braccio di ferro di Paolo Maldini e Ricky Massara con Vincent Mannaert, uomo mercato del Brugge.