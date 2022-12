Dopo la separazione con Luis Enrique la Spagna ha già voltato pagina. Oggi è iniziata l'era De La Fuente, che in conferenza stampa ha presentato le sue idee: "Quando mi hanno proposto di diventare il nuovo ct ho accettato subito. Sono un allenatore che dà libertà al giocatore all'interno di un equilibrio; mi piacciono i portieri tecnici che iniziano l'azione, ma prima di tutto deve parare. Non siamo legati a un modulo in particolare, ma pronti a cambiare quando servirà



DE LA FUENTE GIOCATORE - "Sono stato calciatore per 15 anni, 13 in prima divisione vincendo titoli. Da 10 anni sono nella Federazione spagnola, ho fatto Europei e Olimpiadi. Se c'è qualcuno qui in Spagna che conosce presente e futuro del nostro calcio sono io; voglio recuperare lo spirito del 2010 e il senso di appartenenza. Non mi servono 48 milioni di allenatori, ma 48 milioni di giocatori".



CHI CONVOCARE - "Nelle Under finora ho sempre lavorato con giocatori con un limite d'età, ora posso convocare chiunque. E non chiudo le porte a nessuno. Mi piace lavorare con i giovani, ma anche i giocatori d'esperienza hanno dato e continueranno a darci tanto".



SERGIO RAMOS - "Se sarà in buone condizioni sarà convocato, così come tutti gli altri che stanno bene. Mi fa piacere che Busquets abbia deciso di continuare e conto su di lui; è un pezzo di storia del calcio".