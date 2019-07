L'ennesima frecciata di Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus. Così il presidente del Napoli dopo aver consegnato la maglia delle 308 presenze a Christian Maggio a Dimaro: "Tu hai giocato 308 partite con il Napoli, purtroppo non c'è stato l'ultimo giro di campo e quindi te lo dovevamo. Pensavo fossi rimasto con noi, hai onorato la maglia che hai indossato. Sei stato uno dei primi calciatori che ho portato a Napoli in A". Ai tempi era proprio Sarri l'allenatore del Napoli che non fece fare l'ultimo giro di campo a Maggio...