Il Napoli batte la Juventus e si aggiudica la Coppa Italia, al termine della finale il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis è intervenuto alla Rai: "Era nell'aria. Da quando è arrivato Rino sono cambiate molte cose. Tutti si sono compattati attorno a lui, alla società. All'idea di Napoli, perché Napoli in fondo è l'unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus. Già l'avevamo battuta in Coppa Italia e Supercoppa, è un'altra volta che l'abbiamo battuta. Ancora non riusciamo a batterla per lo scudetto, ma prima o poi spero di riuscirci... Le medaglie consegnate da Agnelli? Avevamo stabilito di consegnare le altre ai suoi, mi sono distratto e se le sono autoconsegnate. Già prima avevo chiamato Andrea e ha accettato la mia proposta. Ho detto andiamo a prenderci la Champions? I sogni sono sempre molto importanti nella vita, ma non esageriamo. Però ci fanno sopportare tutte le difficoltà e i nostri aneliti ad ambire a cose universali, sempre più grandi. Mai abbattersi, la speranza è l'ultima a morire. Con tutto il rispetto per le morti che ci sono state, devo dire che questo virus ha stimolato il mondo intero. Siamo tutti pronti a ripartire. E, quando ci sono le ripartenze facendo caso al passato, si riparte sempre più forti".