. Latitudini diverse, identico spartito:. Una tattica in grado di produrre ottimi frutti, se gestita con furbizia.. Con pervicace perseveranza. L’ultimo tentativo lo si registra a poche ore dal fischio d’inizio di, e la scelta temporale non è casuale: partitissima del campionato, riflettori puntati, grancassa mediatica, attenzione massima. Le condizioni ideali per sganciare la (solita) bomba su Il Corriere dello Sport: “Lo scudetto perso l’anno scorso è ancora una ferita aperta - ha dichiarato ADL -”.Sembra di riascoltare Moratti dal ’98 in poi, o no? Siamo nel 2019 e la teoria del sospetto non passa mai di moda, al contrario continua a fare proseliti. Andatevi a leggere cosa scrive nella rubrica Napolimania il collega Marco Giordano , proprio qui su CM.Com, e vi farete un’idea su quali siano le aspettative di un tifoso napoletano (e non solo) dopo quest’ultima intervista di ADL, autentico piromane del calcio italiano.Appiccare incendi nell’imminenza di Napoli-Juve, col Questore De Iesu che invita gli juventini ad andare al San Paolo in tuta mimetica o accompagnati dai poliziotti, non è stata un’idea brillante, ma al CorSport serviva un titolo e ADL gliel’ha dato. Sempre quello (campionato falsato, e la Juve ruba), ma il vintage nel calcio continua a fare tendenza. Eppoi, come si dice,. “Gatta ci cova”, infatti... Moratti auspicava l’introduzione della moviola in campo proprio con lo scopo di scongiurare altri errori arbitrali a favore della Juventus; ADL è convinto che il VAR venga utilizzato per continuare a favorire la Juve.. E il gregge degli antijuventini continuerà a seguire il suo pastore, come negli Anni Novanta e primi Duemila fu Moratti a guidare il popolo eletto degli onesti verso una terra promessa de-Juventinizzata.A proposito, ne approfitto per ricordare ad Aurelio, stupito per il ritorno dei tifosi juventini a Napoli, che - nella gara d’andata - quelli napoletani hanno occupato eccome il settore ospiti all’Allianz Stadium, così come già capitato la volta prima in quella decisa dal gol di Koulibaly,. In quelle occasioni l’Osservatorio dimostrò oculatezza., come presumo gli sia stato fatto presente nei giorni scorsi dal Questore di Napoli, il più preoccupato di tutti per quello che potrebbe accadere domani sera a Fuorigrotta. E in un clima di così alta tensione,anche le parole possono avere il loro peso. A meno che certe dichiarazioni non rientrino nella strategia del lamento. Scrivevanell’Artedella Guerra: “”.