Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha detto la sua sull'addio di Daniele De Rossi alla Roma e di Massimiliano Allegri alla Juventus, a margine della Race for the Cure: "De Rossi lo prenderei subito, non è questo il problema. Secondo me, anche coi problemi fisici che potrebbe avere o con i problemi anagrafici, De Rossi è un uomo di sport. Sono convinto e sicuro che troverà la sua strada e sarà ancora vincente come lo è stato per tutta la sua vita, perché la sua vita è il calcio ed è giusto che il calcio non lo abbandoni. Penso che il suo addio sia un giallo, mi sono detto che magari hanno già venduto la Roma e negli accordi ci sia un rinnovamento completo, perché altrimenti lo troverei uno sbaglio di tempi pazzesco".



SU ALLEGRI - "Agnelli è stato molto chiaro. Un po' di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La società è al centro di qualsiasi decisione, la società rimane, il resto cambia. È giusto che la società si preoccupi e vada avanti, per andare avanti ci vuole un rinnovo".