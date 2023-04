Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL pic.twitter.com/FNlZTGffWp — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 15, 2023

In una stagione da sogno per il Napoli c'è un elemento che ha fatto tanto discutere, specialmente nelle ultime settimane.a con gli scontri a distanza che si sono acutizzati in occasione del match contro il Milan di tredici giorni fa quando sono partite pesanti critiche nei confronti del patron del club partenopeo.- I primi segnali distensivi si erano registrati nei giorni scorsi e oggi arriva la pace pubblica. Lo stessopostandola sui social con tanto di descrizioneUn punto di incontro è stato trovato, il bene comune della squadra. C'è un finale di stagione importantissimo da affrontare, tutti insieme.