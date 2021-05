Il presidente del Napoli fa chiarezza sulla questione allenatore. Dopo l’addio di Rino Gattuso (è già ufficiale il suo approdo alla Fiorentina), il numero uno del club Aurelio De Laurentiis ha parlato così in Portogallo a Maisfutebol della panchina del Napoli in seguito ai rumors di queste ore: “Conceição? È completamente falso. Il nuovo allenatore del Napoli è già trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico, ha proposto 3-4 allenatori, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição”.