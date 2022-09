Aurelio De Laurentiis si gode il momento del suo Napoli, primo in classifica con l'Atalanta. Intercettato da LaPresse a margine della presentazione del docufilm 'Sophia', il presidente azzurro ha dichiarato: "Sul Napoli non si parla, parlano i fatti. C’è una mia conferenza stampa dove ho detto: 'Allestiremo una squadra grande', poi non ci ha creduto nessuno e invece...".