Aurelio De Laurentiis fa dietrofront dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni. In un'intervista concessa alla carta stampata, di cui 'Marte Sport Live' su Radio Marte offre alcune anticipazioni, il presidente del Napoli parla delle prossime mosse di mercato: "Non compreremo nessuno a gennaio, ma a giugno faremo un acquisto di nome. Cavani? Se si scoccia di Parigi e decide di guadagnare di meno, lo accoglieremo a braccia aperte".



STADIO - Non solo mercato, De Laurentiis annuncia novità per il San Paolo: "Domani ci sarà un sopralluogo della Samsung per l'installazione di maxi-schermi all'avanguardia. Copertura del San Paolo? Ci sono migliaia e migliaia di bulloni da registrare, è traballante".



VAR - Chiosa sul Var: "Dovrebbe essere più presente, la regia dovrebbe manovrare l'arbitro".