Il Napoli a Bergamo ha subito un altro brutto ko per mano dell'Atalanta. In casa azzurra il momento non è dei migliori con i risultati che non arrivano e gli infortuni che non fanno vivere sonni tranquilli a Gattuso e al suo staff.



Nella notte dopo Atalanta-Napoli, De Laurentiis ha avuto contatti con tutti, Gattuso compreso. Non ha nascosto delusione, amarezza e il suo umore nero. Il presidente del Napoli è terrorizzato dall'idea di non partecipare alla prossima Champions League. Lo riporta oggi Il Mattino.