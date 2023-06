La caccia al nuovo allenatore delprosegue, tra Paulo Sousa e Christophe Galtier. Il presidente azzurro, intervenuto al Tg2, ha predicato calma: "Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato".- De Laurentiis parla anche del calcio tra i più piccoli: "Giovedì vedrò il ministro dell'Istruzione (Giuseppe Valditara, ndr), ho cercato di verificare la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie per far diventare i bambini degli ipotetici allenatori, in modo tale che si appassionino nuovamente a questo gioco che è il più antico e popolare del mondo. A me sta a cuore riportare i giovanissimi al calcio. I giovani oggi come oggi sono eternamente connessi con i loro smartphone e non sono capaci di seguire una partita per 90 minuti, la ritengono lunga, noiosa e poco spettacolare".- Infine, un ricordo per, ex presidente del Milan e patron del Monza scomparso a 86 anni: "E' stato un precursore degli anni anni '80 che sono stati una sorta di secondo boom economico per l'Italia che veniva da un periodo nero dagli inizi degli anni '70. E' riuscito a far riscoprire agli italiani il senso della positività, finché a un certo punto è dovuto scendere in campo, come amava dire lui, per difendere quello che ha creato. Ho sempre visto Berlusconi come un imprenditore con la i maiuscola. Tutto ciò che ha fatto prima guidato dal sui intuito per me è prioritario rispetto a quello che è venuto dopo".