Aurelio De Laurentiis ha annunciato che entro fine mese il Napoli avrà il suo allenatore. Tanti nomi depennati da quella famosa lista di 40 profili, il cerchio a oggi si stringe a tre tecnici:, Christophe Galtier e Rudi Garcia. Sul contratto del portoghese- I contatti tra Sousa e il Napoli sono frequenti da giorni e i dialoghi vanno avanti. A proposito: il presidente si sta muovendo in autonomia per la scelta del dopo Spalletti, per ora Giuntoli non è mai intervenuto e questo è un ulteriore segnale di come il ds voglia la Juve.la società non è contentissima del comportamento dell'allenatore portoghese che sta parlando con il Napoli nonostante il rinnovo fino al 2025.- I profili che piacciono al club. Il primo ha da poco concluso la sua avventura in Turchia al Fatih Karagümrük, piace anche al Pisa col quale però c'è distanza tra domanda e offerta; in caso di chiamata della Salernitana sarebbe pronto a sedersi a trattare. Gattuso è fermo da gennaio 2023, quando dopo sei mesi al Valencia le parti hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto. Farioli è stato il predecessore di Pirlo al Karagümrük, prima dell'ultima esperienza sempre in Turchia all'Alanyaspor conclusa a gennaio scorso. Tre allenatori che potrebbero tornare in Italia dopo le esperienze all'estero: la Salernitana ci pensa e valuta la posizione di Paulo Sousa, De Laurentiis è al lavoro per il suo Napoli.