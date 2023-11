E’ davvero, dopo la qualificazione dell’Italia all’Europeo di Germania,nel tempo di recupero. Come quasi tutti, anch’io ho scritto e detto chee, dunque, il rigore sarebbe stato sacrosanto.. Gli azzurri avevano giocato meglio dell’Ucraina, creato più occasioni da rete e subito praticamente nulla. Se a questo si aggiunge che, nella gara d’andata, avevano vinto con una prestazione convincente, l’esito della qualificazione era scontato.Certo, il calcio sovverte anche l’esito più scontato con il più imponderabile degli episodi, ma - come ha detto Spalletti -. Innanzitutto perché quel rigore poteva anche essere sbagliato. In secondo luogo, perché è giusto sostenere che si è trattato di. E’ vero che il pessimo presidente dell’Uefa,, aveva annunciato che non sarebbe stato possibile un Europeo senza l’Italia, frase infelice soprattutto alla vigilia della partita. Ma è altrettanto vero che, in caso di sconfitta, l’Italia non sarebbe stata eliminata, andando ai play off.