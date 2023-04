In una telefonata con il TikToker Ernesto Colella, tifoso delha commentato da par suo gli episodi arbitrali del match perso a San Siro contro il Milan, nell'andata dei quarti di finale di Champions League: ".."., non è che ne abbiamo presi tre. Siamo una signora squadra, quindi adesso calma e sangue freddo".Di seguito riportiamo gli episodi da moviola principali di: István Kovács (ROU): Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU): Horatiu Fesnic (ROU): Bastian Danker (GER): Mario Fritz (GER)90+5' - A fine partita ammonito anche Calabria per proteste.90+3' - Saelemaekers invoca un calcio di rigore per un contatto con Lobotka ma l'arbitro non concede, silent check del VAR che conferma la decisione. Ne segue un accenno di rissa tra l'esterno belga e Rrahmani: entrambi vengono ammoniti.73' - Krunic, diffidato, rischia il giallo su Zielinski, l'arbitro Kovacs non estrae il cartellino tra le proteste dei giocatori azzurri.70' - Anguissa ferma fallosamente la ripartenza di Theo Hernandez, giallo per il centrocampista del Napoli. Ammonito anche Di Lorenzo che protesta per la mancata assegnazione di un fallo di Tonali su Kvaratskhelia, che dà il La alla ripartenza del Milan.60' - Secondo cartellino giallo della serata: a Bennacer per piede a martello su Anguissa.59' - Lozano chiede un rigore per un contatto spalla a spalla con Theo Hernandez: l'arbitro Kovacs non concede correttamente il penalty al Napoli.43' - Pioli chiede con forza il giallo per Lozano, autore di un intervento da dietro per fermare Theo Hernandez: ammonito per proteste l'allenatore del Milan.38' - Arriva il primo giallo dell'incontro: a Zielinski per un'entrata su Krunic.34' - Stessa situazione con Kim in ritardo su Giroud, l'arbitro Kovacs tiene lo stesso metro e non ammonisce il difensore del Napoli. Kim è sulla lista dei diffidati.33' - Krunic entra in ritardo su Zielinski, i giocatori del Napoli invocano il giallo per il centrocampista del Milan ma anche in questo caso Kovacs non estrae il cartellino. Krunic è uno dei giocatori diffidati.27' - Leao colpisce e rompe la bandierina del calcio d'angolo per frustrazione dopo una conclusione terminata a lato, veementi proteste di Spalletti e dei giocatori del Napoli che chiedono l'ammonizione per l'attaccante portoghese. L'arbitro Kovacs, però, non estrae il giallo.