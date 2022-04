Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere il Napoli. Il presidente del club partenopeo, proprietario anche del Bari, ha dichiarato a Il Mattino: "Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È una opzione che non ho mai preso in considerazione. Il Napoli è il mio cuore, sento anche io delle tante offerte che aleggiano nell'aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa".