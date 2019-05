Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intercettato da alcuni tifosi alla Stazione Centrale, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal sito calcionapoli24.it: "Bisogna levare gli str***i dallo stadio, con quelli non si vince lo scudetto. La mia delusione è che la Juventus con 39mila posti fa cinque milioni e e mezzo, noi con 55mila posti facciamo due milioni e cento. Quest’anno metterò dei prezzi talmente alti per avere uno stadio vuoto". Ad un tifoso che gli aveva annunciato la vittoria della Champions da parte della Juve, De Laurentiis ha poi risposto: "Ma che c***o deve vincere!".