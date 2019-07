. Eppure le tempistiche lente di questa operazione spaventano i tifosi bianconeri: problematiche all'orizzonte o inserimenti di altri club? No, niente di tutto questo al punto che il PSG con Leonardo e il Barça con Bartomeu si sono già tirati indietro in maniera definitiva. Posto che un'operazione così onerosa da 70/75 milioni di valutazione complessiva richiede dei tempi tecnici non brevi, il ds Fabio Paratici ne fa una parte la sua strategia tanto da aver avallato questi rallentamenti per De Ligt.- La Juventus è forte di un accordo col giocatore ormai da giorni, ha gradito la dichiarazione pubblica dell'agente Raiola,, sapendo che il giocatore non si smuove dalla volontà di andare a Torino. Ha chiamato Sarri non per caso, soprattutto vanta una promessa dell'Ajax di liberarlo in quest'estate ormai da mesi. Ecco perché Paratici è sicuro di chiudere ma vuole farlo a condizioni più convenienti., davvero i dettagli di un affare dove la Juventus fa sapere di non avere alcuna fretta perché ha De Ligt in pugno. Attendere non è un caso, anzi è una scelta. Per comprarlo con le modalità più giuste, al momento giusto. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com