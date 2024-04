De Ligt: 'Alti e bassi dopo l'Ajax, vorrei tornare lì. C'erano tanti soldi in ballo, ora al Bayern sono contento'

è stato intervistato dai canali ufficiali, e l'ex difensore olandese anche dellae oggi alha voluto ripercorrere la sua carriera fino a questi giorni svelando di aver avuto alti e bassi dopo il suo addio ai Lancieri e confermando di voler tornare ad Amsterdam un giorno."Avevamo battuto il Bayern, il Real Madrid, la Juve... Nessuno poteva fermarci. Il 16 aprile De Jong e Blind mi hanno mandato dei video di quella campagna europea di 5 anni fa e mi sono venuti i brividi".

"Ora so quanto sia stato difficile. Quest'anno gioco le semifinali di Champions con il Bayern contro il Real Madrid e ho capito. Noi eravamo quasi arrivati in finale, era un grande risultato per un club come l'Ajax. La cosa che più mi manca di quello spogliatoio è che eravamo tutti amici, c'era un giusto mix. Mi mancano quei tempi, per forza. Quest'anno è la prima volta che arrivo in semifinale di Champions dai tempi dell'Ajax, quell'anno avevamo vinto pure la coppa nazionale e l'Eredivisie"."Sono soddisfatto, ho giocato tutte le partite con il Bayern e lo scorso anno è stato grandioso. Ora siamo in semifinale di Champions,, e la mia aspettativa è che continui., se ripenso ai miei tempi all'Ajax e a dove sono adesso, direi che ci sono stati dei buoni passi avanti. Sono migliorato sotto certi aspetti, meno in altri.C'è meno spazio per errori, soprattutto per un difensore centrale. Ho vinto campionati in Italia e in Germania, per un 24enne è molto buono".

"Ogni tanto ci penso e credo che succederà. Ho giocato tre anni in prima squadra, un periodo relativamente breve, credevo potesse essere più lungo. Se avessi l'occasione di tornare all'Ajax, mi piacerebbe farlo. Non è possibile saperlo, tutto può succedere! Dovessi decidere oggi, mi piacerebbe".