In questa giornata tumultuosa all'insegna della SuperLega, c'è anche da parlare di campo. E nel caso della Juventus, da notare la prova superlativa della coppia De Ligt-Chiellini, alias "capitan futuro e capitano di oggi" nelle partita pur persa ieri per 1-0 contro l'Atalanta a Bergamo. Se solo la Juve fosse costruita adeguatamente per arrivare in fondo alla Champions League...

LEGGI L'ARTICOLO SU ILBIANCONERO.COM